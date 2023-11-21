أول اجتماع في الجزائر للجنة الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي

تعقد لجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية حول فترة الاستعمار أول اجتماع لها في الجزائر، يومي الأربعاء والخميس المُقبلين، منذ إنشائها في آب/اغسطس 2022، بحسب ما أكد مصدر مقرب من الملف لوكالة "فرانس برس".

ويجري الاجتماع في قسنطينة، بينما سبق للجنة المشتركة أن عقدت اجتماعين، الأول عبر تقنية الفيديو في نيسان/أبريل الماضي، والثاني في العاصمة الفرنسية باريس في حزيران/يونيو الماضي، وهو الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه، بحسب المصدر.

وكانت الرئاسة الجزائرية كشفت أن "الجانب الجزائري قدّم ورقة عمل وفق المبادىء الأساسية الواردة في بيان الجزائر" الموقّع بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، و"كذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى"، التي انعقدت في الجزائر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.