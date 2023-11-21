أول اجتماع في الجزائر للجنة الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي
تعقد لجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية حول فترة الاستعمار أول اجتماع لها في الجزائر، يومي الأربعاء والخميس المُقبلين، منذ إنشائها في آب/اغسطس 2022، بحسب ما أكد مصدر مقرب من الملف لوكالة "فرانس برس".
ويجري الاجتماع في قسنطينة، بينما سبق للجنة المشتركة أن عقدت اجتماعين، الأول عبر تقنية الفيديو في نيسان/أبريل الماضي، والثاني في العاصمة الفرنسية باريس في حزيران/يونيو الماضي، وهو الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه، بحسب المصدر.
وكانت الرئاسة الجزائرية كشفت أن "الجانب الجزائري قدّم ورقة عمل وفق المبادىء الأساسية الواردة في بيان الجزائر" الموقّع بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، و"كذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى"، التي انعقدت في الجزائر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذه اللجنة المستقلة "ستعمل أولاً على أصول وأسباب الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، من خلال جرد لوثائق الأرشيف المودعة في فرنسا والجزائر، والتي تتطرق بشكل خاص إلى الغزو الاستعماري".
وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال زيارة ماكرون ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في آب/أغسطس 2022، ومهمتها "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار (1830) حتى نهاية حرب الاستقلال (1962).
وجاءت زيارة ماكرون للجزائر بعد أشهر من أزمة بين البلدين بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي، في أيلول/سبتمبر 2021، أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 "ريعا للذاكرة" حول حرب الاستقلال، كرسه "النظام السياسي-العسكري".
وفي آب/أغسطس الماضي، قررت فرنسا توفير مزيد من تسهيلات الوصول إلى أرشيفها المتصل بحرب الجزائر، بحيث تسمح بالاطّلاع على الملفات المتعلّقة بقاصرين، في خطوة كان يطالب بها مؤرخون وعائلات، وذلك بعد تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي في آذار/مارس من عام 2021.
وتضم اللجنة من الجانب الجزائري خمسة مؤرخين، هم: محمد القورصو ولحسن زغيدي وجمال يحياوي وعبد العزيز فيلالي وإيدير حاشي.
ويرأس اللجنة من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز وجاك فريمو وجان جاك جوردي وترامور كيمونور.