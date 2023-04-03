بحضور السوداني.. "الإطار التنسيقي" يناقش تمرير الموازنة العامة العراقية
حضر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الأحد، اجتماعا عقدته أطراف "الإطار التنسيقي"، لمناقشة تمرير مشروع قانون الموازنة العامة في البرلمان، إلى جانب بحث اقتراح إعادة المشروع الى الحكومة الاتحادية.
ومن المقرر أن يبحث قادة الإطار المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2023، والذي تم تحويله إلى البرلمان، فضلا عن مناقشة التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أحالت رئاسة مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية.
وأفاد كتاب صادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن علي أكبر المندلاوي، بأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 قد أحيل إلى اللجنة المالية النيابية.
ودعت الحكومة العراقية، رئاسة البرلمان إلى حسم قانون الموزانة العامة، معلنة أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيحضر إلى البرلمان من أجل الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالمشروع.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق في منتصف مارس/آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.