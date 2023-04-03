بحضور السوداني.. "الإطار التنسيقي" يناقش تمرير الموازنة العامة العراقية

حضر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الأحد، اجتماعا عقدته أطراف "الإطار التنسيقي"، لمناقشة تمرير مشروع قانون الموازنة العامة في البرلمان، إلى جانب بحث اقتراح إعادة المشروع الى الحكومة الاتحادية.

ومن المقرر أن يبحث قادة الإطار المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2023، والذي تم تحويله إلى البرلمان، فضلا عن مناقشة التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.