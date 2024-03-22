إسرائيل تكشف تفاصيل مشروع "ساحة المساعدات" في قطاع غزة

كشفت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، تفاصيل حول مشروع مرتبط بالميناء البحري والرصيف العائم المزمع إقامته قبالة سواحل غزة، يهدف إلى إيصال المساعدات.

ويضم المشروع ساحة واسعة بحجم ملعبين لكرة القدم، وفق وصف القناة، على مقربة من خط الساحل والرصيف البحري الجديد.

وسيكون الغرض من تلك الساحة تجميع المساعدات القادمة من قبرص، ومن ثم إخضاعها لعمليات فحص أمني دقيق، قبل نقلها بواسطة الشاحنات.

وذكرت أن "المشروع لن يقف عند هذا الحد؛ وأن إسرائيل ستبحث عقب الانتهاء من تجهيز تلك الساحة، والتي تشبه الميناء البري، إمكانية بناء مواقع في الساحة ذاتها، لتخزين الطعام أو المياه العذبة والمساعدات الإنسانية الأخرى.

ووصفت القناة تلك المنطقة بأنها "أكثر مناطق الفحص الأمني نظامًا التي ستُشيَّد في قطاع غزة حتى الآن".

وأوضحت أن الساحة ستقع على "المحور اللوجيستي" الذي يؤسسه الجيش الإسرائيلي، والذي سيشطر قطاع غزة إلى نصفين.