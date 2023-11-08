بعد أحداث غريان.. اشتباكات مسلحة في طرابلس الليبية

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بعد سيطرة مجموعة مسلحة على شركة استثمارية في ضواحي المدينة، وفق ما أفادت مصادر أمنية ليبية لـ "إرم نيوز".

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن "أصوات الرماية التي سُمعت في طرابلس، مساء الثلاثاء، هي نتيجة التعامل مع مجموعة مسلحة رفضت تسليم مقر شركة استثمارية في منطقة السياحية غرب طرابلس".

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن "قوة مشتركة مشكلة من بعض مكونات الوزارة تعاملت مع مجموعة مسلحة رفضت إخلاء مقر شركة حي النصر الاستثمارية في منطقة السياحية غرب طرابلس"، مشددة على أن "القوة المسلحة قامت بالرماية عند وصول القوة الأمنية المشتركة لإخلاء الموقع بناء على تعليمات مكتب النائب العام، إذ جرى الرد وإخراج المجموعة المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية"، متعهدة "بمواصلة فرض القانون وحفظ الأمن وحماية المؤسسات".