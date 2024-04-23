الرئيس الإماراتي يستقبل سلطان عُمان في أبوظبي

استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الاثنين، سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي وصل إلى البلاد في زيارة رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن رئيس الدولة وعددا من كبار المسؤولين كانوا في مقدمة مستقبلي سلطان عُمان، في مطار الرئاسة في أبوظبي.