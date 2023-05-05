الرئيس الإماراتي يجري مباحثات هاتفية مع أمير دولة قطر

أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الخميس مباحثات هاتفية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فقد "بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون والعمل المشترك على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين".