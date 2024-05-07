المشاهد الأولى لاقتحام الجيش الإسرائيلي معبر رفح (صور وفيديو)
اقتحمت دبابات الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وسيطرت عليه بالكامل وسط إطلاق كثيف للرصاص والمدفعية الثقيلة.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، مقطعاً مصوراً، التقطه الجيش الإسرائيلي على ما يبدو، يظهر اللحظات الأولى لاقتحام الدبابات الإسرائيلية للمعبر الحدودي مع مصر.
وظهر في المقطع دبابة إسرائيلية وهي تصوب قاذفها نحو كلمة غزة المكتوبة باللغة الإنجليزية في محيط المعبر، واندفعت الدبابة نحوها لتدمر النصب، في رسالة واضحة للفلسطينيين.
وانتشرت صور عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر رفع العلم الإسرائيلي على عدد من السواري التي كان يُرفع عليها العلم الفلسطيني داخل المعبر.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن "معبر كرم أبو سالم مغلق لأسباب أمنية وسيعاد فتحه عندما يسمح الوضع الأمني".
وتوقفت حركة المسافرين من قطاع غزة للخارج، بعد اقتحام الدبابات لمعبر رفح، كما توقفت حركة دخول المساعدات الإنسانية من المعبر ذاته إضافة إلى معبر "كرم أبوسالم"، بحسب سلطة المعابر الفلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته وآلياته تتقدم باتجاه محور "فيلادلفيا" على الحدود مع مصر، والذي تسعى إسرائيل للسيطرة عليه.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق: "محور فيلادلفيا يجب أن يكون تحت سيطرتنا، يجب إغلاقه، من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".