المشاهد الأولى لاقتحام الجيش الإسرائيلي معبر رفح (صور وفيديو)

اقتحمت دبابات الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وسيطرت عليه بالكامل وسط إطلاق كثيف للرصاص والمدفعية الثقيلة.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، مقطعاً مصوراً، التقطه الجيش الإسرائيلي على ما يبدو، يظهر اللحظات الأولى لاقتحام الدبابات الإسرائيلية للمعبر الحدودي مع مصر.

وظهر في المقطع دبابة إسرائيلية وهي تصوب قاذفها نحو كلمة غزة المكتوبة باللغة الإنجليزية في محيط المعبر، واندفعت الدبابة نحوها لتدمر النصب، في رسالة واضحة للفلسطينيين.