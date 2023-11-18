هل فشل الجنرال المكلف بتدمير حماس بعد مرور 43 يومًا من الحرب؟

يواجه قائد أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هليفي، مهمة صعبة في غزة، مع تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب، فيما تبدو تل أبيب مصرّة على تنفيذ مهمة "تدمير حماس" التي أعلنتها، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويقف الجنرال الإسرائيلي، الذي وُجهت إليه اتهامات بالفشل بصدِّ هجوم 7 أكتوبر، اليوم، في حقل من الألغام، بين حتمية تنفيذ المهمة التي أقرها الجيش، ووضعتها رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وبين عدم إثارة غضب العالم في ظل الخسائر الفادحة التي طالت المدنيين في القطاع المحاصر.

وهليفي هو جنرال في الجيش الإسرائيلي، من مواليد مدينة القدس العام 1967، ويشغل منصب قائد أركان الجيش الإسرائيلي منذ ينايرالماضي، خلفًا لأفيف خوكافي.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي، تم تكليف "هليفي" بمهمة تدمير البنية التحتية لحركة حماس الفلسطينية، والقضاء على وجود الحركة في قطاع غزة.

وحتى الساعة، تقول تقارير إخبارية دولية إن الرجل لم ينجح في المهمة، رغم مرور 43 يومًا على بدء الحرب، مع قصف جوي متواصل، وبدء المعارك البرية منذ نحو 3 أسابيع، دون التوصل إلى نتائج كبيرة على الأرض.