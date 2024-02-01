أمريكا تقرر شنّ هجمات على أهداف إيرانية في العراق وسوريا

ذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز"، الخميس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أنه جرت الموافقة على خطط واشنطن لشن هجمات على مدى عدة أيام في العراق وسوريا على العديد من الأهداف، منها عسكريون إيرانيون، ومنشآت إيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال قبل أيام، إنه اتخذ قراره للرد على إيران، بعد ضربة شنتها ميليشيات عراقية، أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة على الحدود الأردنية السورية.