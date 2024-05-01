العراق.. اتهامات للإطار التنسيقي بتأزيم ملف رئاسة البرلمان

أحمد عبد

تعقيدات في المشهد السياسي وخلافات كبيرة تضرب البيت السني العراقي، مع تلويح حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بالانسحاب من العملية السياسية، وسط اتهامات الإطار التنسيقي الشيعي بتأزيم القضية.

خطوة الحلبوسي، إن حدثت، تعني انفراط عقد تحالف السيادة الذي أريد له أن يكون جامعا لكلمة الأحزاب السنية في مقابل اتفاقات الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأحزاب "الشيعية"، فيما سيؤدي إلى خلل في التوازنات السياسية داخل البرلمان والحكومة على حد سواء.

صراع داخلي

يعد تحالف السيادة أكبر التحالفات "السنية" داخل العملية السياسية، والذي يترأسه الشيخ شعلان عبد الجبار الكريم، ويضم كتلتين رئيسيتين، الأولى تحالف "تقدم" الذي يرأسه محمد الحلبوسي، والثانية تحالف عزم الذي كان يرأسه خميس الخنجر.

بدأت الخلافات داخل تحالف السيادة مع تنحية الحلبوسي من رئاسة البرلمان بعد قرار من المحكمة الاتحادية، حيث يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب وحصر تسمية رئيس البرلمان بمرشح من داخل "تقدم"، باعتباره مالكًا للأغلبية البرلمانية بواقع (43) مقعدًا، فيما دفع "الخنجر" باسم شعلان الكريم لتولي المنصب ممثلًا عن تحالف "عزم" لا "تقدم"، على اعتبار المنصب من حصة "السنة" لا محصورًا بكتلة معينة.