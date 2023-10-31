ما وراء القصف الإسرائيلي.. أزمة طبية تهدد سكان غزة

رأت صحيفة El Pais الإسبانية في تقرير لها أنه في الوقت الذي يشكل التهديد المباشر بالقصف مصدر قلق كبير في قطاع غزة، إلا أن حياة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة معرضة لخطر أكبر.

وذكرت الصحيفة أن مرضى السكري والسرطان، والذين يعانون من الفشل الكلوي، وأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، يواجهون جميعًا ظروفًا صعبة، بسبب نقص الأدوية والوقود في مستشفياتها.

وأشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 350,000 شخص في غزة يعانون من أمراض مزمنة، بمن فيهم ما يقرب من 9000 يعانون من السرطان، وكان بعضهم يسافر خارج القطاع للحصول على علاجات متخصصة.