مقتل 39 شخصا جراء نزاع على الأراضي بين رعاة في جنوب السودان

قال مسؤولون، إن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت بين رعاة من ولايتين متجاورتين في وسط جنوب السودان، عازين أعمال العنف إلى نزاعات طويلة الأمد على الأراضي.

يعيش جنوب السودان حالة من انعدام الأمن منذ استقلاله عن السودان في 2011. وتراجعت حدة العنف في البلاد كثيرا منذ اتفاق سلام أنهى حربا أهلية دارت رحاها بين 2013 و2018، لكن كثيرا ما تندلع اشتباكات على مستوى أقل بين عشائر متناحرة.

فالعنف لا يزال سائدا في مناطق تشهد نزاعات على حقوق الرعي والمياه والأراضي الزراعية وغيرها من الموارد.

وكان أكثر من 50 شخصا، بينهم نساء وأطفال واثنان من قوات حفظ السلام الدولية، قد قتلوا الأسبوع الماضي على الحدود مع السودان، عندما هاجم سكان من إحدى المناطق سكان منطقة أخرى في إطار نزاع حدودي.