سياسي تونسي: تهريب الإرهابيين محاولة لخلق انشقاقات داخل المؤسسة الأمنية

قال القيادي في مسار 25 يوليو في تونس، أحمد الركروكي، إن "ما حدث من خلال تهريب 5 إرهابيين من سجن تونسي هو رسالة واضحة لهز هيبة الدولة وإخراجها في وضع هش، وخلق انشقاقات داخل المؤسسة الأمنية"، وشدد، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، على أنه "ستُجرى التحقيقات وسيتم تحديد المسؤوليات".

وأكد الركروكي أنه "لا بد من إحداث مراجعات خاصة في التعيينات الأمنية التي تمت في العشرية السوداء"، ويقصد بها الفترة التي حكمت فيها حركة النهضة وحلفاؤها، من 2011 إلى 2021.

كما دعا إلى تحمّل المسؤوليات لردع كل من تسبب في هذه العملية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولفت إلى أن "عدة تحقيقات فتحت، والعزل ينتظر الكثير من المسؤولين المتورطين".

وكان سجن المرناقية، أكبر سجون تونس وأشدها تحصينا، عرف اختراقاً أمنياً نادراً تمثل في فرار 5 إرهابيين متورطين في اغتيالات سياسية واعتداءات ضد الأمن.