البحرية الأمريكية تعلن إسقاط مُسّيرة انطلقت من اليمن

قال مسؤولان أمريكيان، اليوم الأربعاء، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من اليمن في البحر الأحمر، وذلك فيما يبدو أنها المرة الثانية التي تُسقط فيها الولايات المتحدة مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية منذ اندلاع حرب غزة.

وذكر المسؤولان، وفق "رويترز"، التي أشارت إلى أنهما اشترطا عدم نشر اسميهما، أن المدمرة الأمريكية توماس هودنر من فئة أرلي بيرك أسقطت الطائرة المسيرة في وقت سابق من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

ولم يفصح المسؤولان عما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة، أو مدى اقترابها من السفينة قبل إسقاطها.