ميليشيات الحوثي تعلن إطلاق صواريخ باليستية على إيلات
أعلنت مليشيات الحوثيين، تبنيها إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة في الأراضي الإسرائيلية "منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش بإيلات"، حسب زعمها.
وأكد بيان صادر عن القوات العسكرية التابعة للحوثيين، البدء في اتخاذ الإجراءات العملية كافة لتنفيذ ما أسماها بـ"التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، وفق البيان الذي بثّته قناة "المسيرة" التابعة للمليشيات.
وأشار البيان إلى أن القوات العسكرية "لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان".
وقالت القوات التابعة للحوثيين في بيانها، إن عملية إطلاق دفعة الصواريخ الباليستية على الأهداف المختلفة في إسرائيل، ومنطقة "أم الرشراش" بإيلات، تأتي بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى تم تنفيذها بوساطة الطائرات المسيّرة على ذات الأهداف.
وأكدت استمرار عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، "حتى توقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الباسلة" على حد تعبير البيان.