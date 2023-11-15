ميليشيات الحوثي تعلن إطلاق صواريخ باليستية على إيلات

وأكد بيان صادر عن القوات العسكرية التابعة للحوثيين، البدء في اتخاذ الإجراءات العملية كافة لتنفيذ ما أسماها بـ"التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، وفق البيان الذي بثّته قناة "المسيرة" التابعة للمليشيات.

وأشار البيان إلى أن القوات العسكرية "لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان".