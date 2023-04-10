العراق يبدأ سباقًا مع الزمن لاستكمال متطلبات الموازنة "التاريخية"
وجَّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اللجنة المالية بالإسراع في إنجاز قانون الموازنة واستكمال متطلباتها، فيما أشار إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.
وذكر مكتب المندلاوي في بيان، أن "محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ترأس، مساء يوم الأحد، اجتماعًا للجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها وأعضائها، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025)"، وهي موازنة وُصفت بأنها "تاريخية".
وأضاف أن "المندلاوي وجَّه اللجنة المالية النيابية للاستمرار بعقد اجتماعات متواصلة من أجل الإسراع في إنجاز مشروع قانون الموازنة، ووضع آليات مناسبة ودقيقة لاستكمال متطلباتها ومنها، تشكيل لجان فرعية، وإعداد تقرير مفصل عنها، مشيرًا إلى أن القانون سيركز على تلبية مطالب الناس وزيادة تخصيصات الجوانب الخدمية والمشاريع الاستثمارية، وتفعيل القطاع الخاص".
وأكد النائب الأول، بحسب البيان، حرص مجلس النواب على التدقيق في جميع فقرات الموازنة، وأن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إدراج فقرة القراءة الثانية للقانون على جدول أعمال المجلس، مبينًا أن الشعب ينتظر من ممثليه سرعة استكمالها والتصويت عليها لارتباطها المباشر بحياته.
وتابع البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة بنود الموازنة، وتقديم الملاحظات حول عدد من فقراتها، وأهمية إجراء المتطلبات اللازمة، بما يسهم بزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، وتقليل نسبة العجز، وتنفيذ المشاريع الخدمية والإستراتيجية، لاسيما المتلكئة منها".