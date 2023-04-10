العراق يبدأ سباقًا مع الزمن لاستكمال متطلبات الموازنة "التاريخية"

وجَّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اللجنة المالية بالإسراع في إنجاز قانون الموازنة واستكمال متطلباتها، فيما أشار إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

وذكر مكتب المندلاوي في بيان، أن "محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ترأس، مساء يوم الأحد، اجتماعًا للجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها وأعضائها، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025)"، وهي موازنة وُصفت بأنها "تاريخية".