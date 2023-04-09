البرلمان العراقي يحدد موعد التصويت النهائي على موازنة 2023

كشفت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، موعد التصويت النهائي على موازنة 2023، مشيرةً إلى أن القراءة الثانية "ستنجز مباشرة بعد عيد الفطر".

ولفتت اللجنة إلى أن سعر برميل النفط في الموازنة "جيد"، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود زيادة في أسعار البنزين والكاز على المنتج داخليا.