البرلمان العراقي يحدد موعد التصويت النهائي على موازنة 2023
كشفت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، موعد التصويت النهائي على موازنة 2023، مشيرةً إلى أن القراءة الثانية "ستنجز مباشرة بعد عيد الفطر".
ولفتت اللجنة إلى أن سعر برميل النفط في الموازنة "جيد"، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود زيادة في أسعار البنزين والكاز على المنتج داخليا.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن "اللجنة المالية جادة في التوجه نحو مناقشة الموازنة وإقرارها، والجلسات الرسمية بدأت وستستمر للخروج بقناعة وتقرير مشترك يقدم إلى مجلس النواب لغرض القراءة الثانية"، لافتا إلى أن "القراءة الثانية ستنجز بعد عيد الفطر مباشرة".
وتابع الكاظمي أن "هناك جدية لدى الكتل بضرورة تمرير الموازنة، مع أخذ الملاحظات بعين النظر"، مشيراً إلى أن "هناك اعتراضاً على مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة لـ15محافظة والتي تعتبر قليلة".
وأردف عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، أن "هناك مبلغا متبقيا من الدعم الطارئ، خُصص للمحافظات، ويمكن تحويل مبالغ مخصصة لوزارات، إلى المحافظات".
كما نوّه الكاظمي إلى أن "الاعتراض على الحصص في الموازنة يمكن حله من خلال الحوار".
مؤكدا "عدم وجود اعتراض على سعر برميل النفط في الموازنة وهو 70 دولاراً، كونه جيداً ويمكن الاعتماد عليه".
وأوضح أنها "لا توجد هناك زيادة على أسعار البنزين والكاز المنتج داخليا، وهناك توجه جدي للاستفادة من الغاز المصاحب والحر"، مشيرا إلى أن "التصويت النهائي على موازنة 2023 سيكون خلال شهر أيار/مايو القادم".