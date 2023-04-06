العراق سيجري "إلكترونيًّا" أول تعداد شامل للسكان منذ 36 عامًا

العراق سيجري "إلكترونيًّا" أول تعداد شامل للسكان منذ 36 عامًا
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، عزمها إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في البلاد "إلكترونيًّا" بهدف "رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي"، علمًا أنه التعداد الشامل الأول من نوعه منذ عام 1987.
ونقلت وزارة التخطيط العراقية في بيان عن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم، الخميس، قوله، إنهم "يعملون من أجل ضمان نجاح التعداد وفقًا لتوقيتاته التي ستكون حاكمة، ولا مجال فيها للخطأ، ولاسيما أن التعداد سيُنفذ إلكترونياً".
وأضاف تميم أن "الأولوية ستكون للشركات الوطنية القادرة على تأمين جميع متطلبات المشروع، التي تشمل توفير الأجهزة اللوحية وإعداد الأنظمة والبرمجيات، وإنشاء المركز الوطني للبيانات، وغير ذلك من المتطلبات الأساسية".
وأكد "حرص الحكومة ووزارة التخطيط على إنجاز التعداد العام للسكان وفقًا للمعايير العالمية، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية، وخصوصًا أن العراق لم يشهد تعدادًا سكانيًّا شاملًا منذ عام 1987".