وزراء جنوب اليمن: قرارات المجلس الاقتصادي ستؤدي إلى "اختلالات غذائية واقتصادية"

وأثارت قرارات المجلس الاقتصادي، التي صادقت عليها الحكومة اليمنية الشرعية، ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها أنها "ستفاقم من معاناة المواطنين وستوسع من رقعة الفقر والجوع في المحافظات المحررة"، لاسيما مع تدني مستوى الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام، والتي لم يطرأ عليها أي زيادة أو تسوية منذ سنوات.

في حين يرى البعض أن القرارات "تمثل إجراء حكوميًا اضطراريًا لتغطية عجز موازنة الدولة، وتمويلها من مصادر غير تضخمية للحفاظ على قيمة العملة المحلية من الانهيار"، خاصة عقب توقف صادرات اليمن من النفط الخام جراء اعتداءات الحوثيين مؤخرًا.

ودفعت تلك القرارات بوزراء الجنوب، وبينهم وزراء من المجلس في حكومة المناصفة، التي تم تشكيلها أواخر العام 2020 وفقًا لاتفاق الرياض، إلى عقد اجتماع طارئ، اليوم الأحد، لبحث تداعيات القرارات.