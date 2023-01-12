اليمن .. رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء وغيرهما يثير ردود فعل متباينة

واعتبر القطيبي أنه "لا جدوى لقرارات اقتصادية مترتباتها السلبية ربما تفوق منافعها، وذلك في ظل عدم ضبط النفقات العامة وترشيدها، والتي تعد الخطر الأكبر الذي سيلتهم أي زيادات مستهدفة في الموارد العامة، وكذا ضبط الموارد العامة وتنظيمها والتي نرى تخاذلاً واضحاً للحكومة أمامها، مع تأكيدنا أنها ستكفينا بشكل كبير عن استجداء أي دعم خارجي في حال تم تفعيلها وتنميتها، وقبل ذلك ضبطها".

تبعات كارثية

من جانبه، وصف الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني ماجد الداعري، القرارات الأخيرة بأنها "كارثية" وجاءت في توقيت حساس جدًّا، وتهدد الأوضاع الإنسانية في البلد وتستهدف معيشة وقوت المواطنين .

ويرى الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز" أن هذه القرارات "تمهد للمزيد من المعاناة والويلات للشعب اليمني الذي بالكاد يجد غالبيته ما يسد الرمق من الجوع ويأكل ثلثاه وجبة واحدة باليوم".

وتحدث الداعري عن الأولويات التي كان على الحكومة القيام بها قبل اللجوء لهذه القرارات، قائلًا: " كان على الحكومة أوَّلًا أن تحدد أولوياتها الوطنية من وراء قرارها هذا، وكيف لها أن تواجه تبعاته المعيشية على الشعب، والاقتصادية على الوطن والتجارة ومستقبل موانئ ومنافذ التصدير في المناطق المحررة".

وأضاف أنه "كان حريًّا بالحكومة أن تبدأ بتنفيذ خطوات تقشف وترشيد لكل النفقات، تبدأ من إعلانها إيقاف المرتبات والحوافز المالية الإضافية بالدولار لكبار مسؤوليها بالخارج والداخل أيضًا، والاكتفاء برواتبهم الحكومية الرسمية بالعملة المحلية، كبقية مسؤولي الحكومات بالعالم".

وتابع: "كما كان يجب على الحكومة أن توقف التعامل مع الشركات الخاصة بالتغذية والحماية والنظافة لأعضائها، وأن تقلص إنفاقها وبذخها بهذا الشأن".