الجيش الأردني: مقتل شخصين حاولا تهريب المخدرات من سوريا

أعلن الجيش الأردني، يوم الإثنين، مقتل شخصين حاولا التسلل إلى المملكة من سوريا بقصد تهريب كميات كبيرة من المخدرات.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني قوله إن عددًا آخر من المهربين أصيبوا جراء الاشتباكات معهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات في العملية وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.