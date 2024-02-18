الجيش الأردني: 5 قتلى خلال ضبط تهريب مخدرات من سوريا

أسفرت عملية للجيش الأردني عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

ونقلت عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن "المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت، فجر اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت العملية عن "مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة."

وتابع المصدر أن "القوات المسلحة ماضية في استخدام جميع القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأُرْدني."