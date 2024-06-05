حمل شعار "داعش".. تفاصيل جديدة حول مهاجم السفارة الأمريكية (فيديو إرم)

تكشفت معلومات جديدة حول مطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت، الأربعاء، تؤكد بعضها علاقته بـ"داعش".

الوكالة الوطنية (اللبنانية) للإعلام ذكرت أن مديرية أمن الدولة في البقاع بالتنسيق مع مديرية المخابرات تمكنت من توقيف شقيق مطلق النار "في عملية خاطفة ونوعية".

وذكرت الوكالة أن العملية جرت في بلدة مجدل عنجر في البقاع شرقي لبنان، مشيرة إلى أنه من الجنسية السورية.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي لبناني أن مطلق النار الذي أُصيب بجراح خطيرة، قال إنه "نفذ العملية نصرة لغزة".