تونس.. توقيف فوزي كمون المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي

وكان رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي عيَّن فوزي كمون مديرًا لمكتبه بعد استقالة المدير السابق والقيادي في الحركة زبير الشهودي من هذا المنصب عام 2021.

ويأتي توقيف القيادي في حركة "النهضة" بعد حملة أمنية نفذت في الأيام الأخيرة وشملت عددًا من السياسيين والأمنيين والقضاة والإعلاميين.

وصعّدت السلطات التونسية حملة اعتقالاتها، إذ أوقفت كلًّا من النائب البرلماني السابق نورالدين البحيري القيادي بحركة "النهضة"، ومدير إذاعة "موزاييك" نورالدين بوطار، والمحامي لزهر العكرمي المستشار السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.

وقال مصدر أمني لـ "إرم نيوز" إنه "تم توقيف نورالدين البحيري، مساء الإثنين الماضي في سياق حملة واسعة استهدفت نشطاء سياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة".

وأضاف المصدر، أن "سلسلة التوقيفات هذه مرتبطة ببعضها، حيث تتعلق بمخطط للتآمر على أمن الدولة، لكن التحقيقات مستمرة للكشف عن حيثيات وتفاصيل هذا المخطط".