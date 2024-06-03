ضبط 13 متهماً بمحاولة اغتيال عبده البحيري رئيس استخبارات تعز اليمنية

صلاح قعشة

ضبطت شرطة تعز اليمنية، 13 متهماً بالضلوع في محاولة اغتيال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في محور تعز العميد عبده البحيري.

وكان البحيري قد تعرض لمحاولة اغتيال بتفجير استهدف سيارته، السبت، من خلال عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد، ما أسفر عن إصابة 4 جنود من مرافقي البحيري، بحسب بيان لشرطة تعز.

وأضافت الشرطة أنه "تم إحالة القضية والمتهمين والأوليات والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".