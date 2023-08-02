الأزمة تتفاقم.. خبز للأغنياء وآخر للفقراء في تونس

طفت على سطح الأزمة الاقتصادية في تونس مؤخرًا ظاهرة جديدة تُظهر التباين في طبيعة الحياة التي يعيشها السكان، حيث باتت تعرف بظاهرة "خبز الأغنياء" و"خبز الفقراء".

وتُعد هذه الظاهرة أحدث نتاجات أزمة الخبز في البلاد التي تعددت أسبابها ولكن شاهدها الرئيسي طوابير كبيرة أمام المخابز والمتاجر أملًا في الحصول على الخبز قبل نفاده.

واتهم الرئيس التونسي جماعات ضغط يسعون لتأجيج الوضع في البلاد بالوقوف خلف أزمة الخبز، منتقدًا وجود المخابز المصنفة وغير المصنفة التي حولت الخبز إلى خبز للأغنياء وخبز للفقراء.

ويدخل في دائرة الاتهامات وزيرة التجارة التي أدهشت الجميع بتعبيرها عن استغرابها لوجود طوابير أمام المخابز كونها لا تتناسب مع كمية الدقيق المقدم لها والتي تشكو من قلة الدقيق الوارد إليها.