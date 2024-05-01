بعد 7 أشهر من حرب غزة.. هل تنازل نتنياهو عن شرط إنهاء حكم حماس؟

تُثار التساؤلات حول تنازل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شروطه المتعلقة بإنهاء حكم حركة حماس لقطاع غزة، وذلك بعد 7 أشهر من الحرب التي بدأت بهجوم نفذه عناصر الحركة على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق تهدئة مرحلي بين حماس وإسرائيل، ما يمكن اعتباره مؤشراً على تنازل نتنياهو وائتلافه الحكومي عن شرط إنهاء حكم الحركة للقطاع.

ومع بداية الحرب في غزة، أكد مسؤولون إسرائيليون على رأسهم نتنياهو، أن الهدف الأول للحرب القضاء على القدرات العسكرية لحماس، وإنهاء حكمها للقطاع، وهو الأمر الذي لم تحققه إسرائيل على الرغم من الأشهر الطويلة للحرب.

خطة بديلة

يرى المحلل السياسي، يونس الزريعي، أنه "بات من الواضح تخلي نتنياهو وائتلافه الحكومي عن مساعي إنهاء حكم حماس للقطاع"، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى في الوقت الراهن لعقد اتفاق دائم يضمن الهدوء ويحافظ على حكم الحركة.

وأضاف الزريعي، لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو فشل في جميع المحاولات المتعلقة بإيجاد بديل ضعيف لإدارة قطاع غزة مدنيًّا، ما دفعه وقادة حكومته لاعتماد الخطة البديلة المتعلقة باستمرار حكم الحركة في إطار الشروط والرؤية الإسرائيلية".