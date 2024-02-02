رئيس الشاباك الأسبق: حرب غزة "انتهت" ووقف إطلاق النار قد يصل إلى 6 سنوات

وأوضح "أن ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر في رأيي"، لافتا إلى أن "الحرب انتهت، والسبب الوحيد لبقاء الجيش الإسرائيلي في الميدان هو إعادة الرهائن"، مشيرا إلى أن الضغط العسكري هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيدهم.

واتهم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالإخفاق الهائل في التصدي لهجوم 7 أكتوبر، مؤكدا أن "أحدا لم يكن يتخيل حدوث ذلك".

ملامح هدنة وسط وضع إنساني متدهور

جاءت تصريحات المسؤول الأمني الإسرائيلي الأسبق، بينما تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، اليوم الجمعة، في قطاع غزة، رغم مؤشرات "أولى" إلى إمكان التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن بعد نحو أربعة أشهر من الحرب.

كما يزداد الوضع الإنساني تدهورا في القطاع المحاصر، لا سيما في ظل أحوال جوية سيئة وأمطار تتسبب بسيول تسبح فيها خيم النازحين، خاصة في الجنوب.