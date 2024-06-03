مواجهات واشتباكات إثر اقتحام مستوطنين "قبر يوسف" في نابلس

وأوضح الشهود، أن "الجيش الإسرائيلي داهم عددا من أحياء نابلس الشرقية، وفتش منازلا قبل انسحابه"، كما سمع أصوات تبادل إطلاق النار وانفجارات بين الحين والآخر.

وتناقل فلسطينيون مقاطع فيديو لاقتحام الجيش الإسرائيلي للمنطقة الشرقية من نابلس برفقة حافلات تقل المستوطنين، وفق ما جاء عبر وكالة "الأناضول".

كما وتناقل الفلسطينيون مقاطع تظهر مجموعات من المستوطنين التي اقتحمت المدينة من جهة جبل جرزيم مشيا على الأقدام، بين منازل الفلسطينيين.

ويوجد "قبر يوسف"، في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقامًا مقدسًا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.

وحسب المعتقدات اليهودية، فإن رفات النبي يوسف بن يعقوب، أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان، لكن عددًا من علماء الآثار نفوا صدق الرواية الإسرائيلية، قائلين إن عمر المقام لا يتجاوز بضعة قرون، وإنه مقام لشيخ مسلم اسمه "يوسف دويكات".