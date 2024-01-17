مسيّرة إسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في نابلس

وفي وقت لاحق، تمكنت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المركبة المستهدفة، بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، إذ انتشلت أشلاء أحد الشبان الذين كانوا يستقلونها، بحسب "وفا".

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان في تلك المنطقة قولهم، إن القوات الإسرائيلية "اختطفت جثماني شابين آخرين من المركبة قبل أن تستولي عليها وتنسحب من المنطقة".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته قضت على "خلية إرهابية" خلال ضربة جوية في مخيم بلاطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكر الجيش في بيان أنه تخلص من "عبد الله أبو شلال رئيس البنية التحتية في المخيم، والذي كان يخطط لتنفيذ هجوم وشيك وكبير النطاق مع أعضاء خليته".