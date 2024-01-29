الجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية

وقال شهود عيان، إن قوة من الجيش اقتحمت بلدة اليامون وشرعت بعملية تفتيش ومداهمة عدة منازل، اندلعت على إثرها المواجهات.

ونفذت القوات الإسرائيلية فجر الإثنين سلسلة اقتحامات طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، تركزت في مدينة جنين ومخيمها.

وأشار شهود عيان إلى أن القوات اقتحمت جنين وحيها الشرقي ومخيمها بعشرات الآليات العسكرية، وحاصرت مستشفيات في المدينة، وجرفت شوارع ونصبا تذكارية وميادين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين، وسمع تفجيرات في عدة مواقع.

اقتحامات طالت عدة مدن أخرى

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء الجيش الإسرائيلي بالضرب على المسعف جمال قنديل المتطوع في جمعية الإغاثة الطبية.

هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات طالت مدينة نابلس ومخيماتها وبلدتها القديمة وبلدات مجاورة، فيما داهمت بلدة عزون إلى الشرق من قلقيلية، ومخيم عايدة قرب بيت لحم، وعددا من المواقع الأخرى.