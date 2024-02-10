‪ غالبيتهم أطفال.. 14 قتيلا إثر قصف منزلين في رفح‬

قُتل 14 فلسطينيًا، غالبيتهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزلين مأهولين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلاً مأهولاً في حي النصر شمال شرق مدينة رفح كان يأوي نازحين من عائلات مختلفة بصاروخ، ما أدى إلى مقتل 11 بينهم 6 أطفال، وجرح 7 آخرين.

كما قُتل ثلاثة أطفال وجرح 5 آخرون بقصف إسرائيلي لشقة سكنية لعائلة غنام في حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوب غزة.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، أجلت طواقم الإسعاف 14 قتيلا وعددا آخر من الجرحى من أماكن الاستهداف إلى المستشفى الأوروبي لتقديم الخدمات العلاجية لهم.