تفاصيل قاسية.. الطفلة ليلى تواجه الجوع بعد مقتل عائلتها في غزة

تروي جدة الطفلة ليلى عبيد الحاجة سميرة عبيد، تفاصيل مأساوية عن مقتل والديها وأشقائها في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، قائلة: "لقد قتلوا والديها وأخوتها قبل نحو شهر من الآن بقصف إسرائيلي على منزلهم في وقت متأخر من إحدى الليالي، حيث أخرجنا ليلى من تحت الركام حيث كانت الناجية الوحيدة من بين أفراد عائلتها".

وأضافت الحاجة عبيد في حديثها لـ"إرم نيوز": "لقد قتلوا عائلتها بدم بارد وتركوها وحيدة تصارع البقاء على قيد الحياة بعد أن خرجت من تحت أطنان من الركام حية دخلت في معترك الجوع وعدم توافر الطعام والحليب الصحي لها".

أوضاع مأساوية

وتابعت، خسرت ليلى ذات الخمسة أشهر الكثير من وزنها القليل أصلًا حتى أصبح وزنها لا يتعدى 2 كيلو غرام مصابة بالأوبئة والأمراض وتعيش على المحاليل الطبية داخل قسم الأطفال بمشفى كمال عدوان شمالي غزة.

وأكملت، نعيش في شمالي غزة أوضاعًا قاسية، فالقصف الإسرائيلي المدمر والعشوائي من جهة، والجوع وعدم توافر السلع الغذائية الأساسية من جهة أخرى، إلى أن وصل الأمر أن نعتمد على أعلاف الحيوانات والحشائش كمصدر وحيد للطعام جرّاء الحصار الإسرائيلي منذ عدة أشهر على شمال غزة.

وأوضحت الحاجة سميرة عبيد، أن الطفلة ليلى لم تتناول حليبها الخاص منذ نحو أسبوعين وأكثر بعد أن نفد الحليب الصناعي من الأسواق وقتلوا والدتها التي كانت ترضعها قبل مقتلها في الغارة البشعة على منزلهم.

وبيّنت، أنها تخشى فقدان الطفلة ليلى في أي لحظة جرّاء الجوع، لتنجو من القصف مرة ولكن لا تنجو من المجاعة التي يبدو أنها لن تتوقف في القريب.