رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينرويترز

الاتحاد الأوروبي يسعى لفتح ممر بحري لإغاثة غزة

قال المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنها ستسافر إلى قبرص في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على فتح ممر إغاثة محتمل عبر الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لدعم سكان غزة.

وأضاف المتحدث في إفادة صحفية، وفقا لـ "رويترز": "تتركز جهودنا على التأكد من قدرتنا على تقديم المساعدة للفلسطينيين... نتمنى جميعا أن يُفتح هذا الممر قريبا جدًّا".

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وقال متحدث باسم الحكومة في نيقوسيا: "ستزور أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، مع الرئيس القبرصي، البنية التحتية المتعلقة ببعض مراحل الخطة".

وتقع قبرص على بعد نحو 370 كيلومترا شمال غربي غزة، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة.

وانطلقت حملة منذ عدة أشهر لإنشاء طريق بحري مستدام في اتجاه واحد يحمل المساعدات إلى القطاع مباشرة.

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حرب غزة

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