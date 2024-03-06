الاتحاد الأوروبي يسعى لفتح ممر بحري لإغاثة غزة

قال المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنها ستسافر إلى قبرص في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على فتح ممر إغاثة محتمل عبر الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لدعم سكان غزة.

وأضاف المتحدث في إفادة صحفية، وفقا لـ "رويترز": "تتركز جهودنا على التأكد من قدرتنا على تقديم المساعدة للفلسطينيين... نتمنى جميعا أن يُفتح هذا الممر قريبا جدًّا".