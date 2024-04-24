قرار قضائي بحبس زوج برلمانية عراقية بتهمة "الاختلاس"

أحمد عبد

صادقت أعلى هيئة قضائية في العراق على حكم صادر بحق زوج نائبة في البرلمان، يقضي بحبسه مدة 6 سنوات، على خلفية قضية اختلاس مالي.

وبحسب كتاب صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، حصلت عليه "إرم نيوز"، فإن المحكمة صادقت على الحكم الصادر من محكمة جنايات البصرة الخاصة بقضايا النزاهة بحق باسل عباس البجاري، بتهمة اختلاس (71) مليون دينار عراقي خلال عمله مديراً لقسم الإخراج المركزي في شركة نفط البصرة.

وقام البجاري، بحسب الكتاب، "بتزوير وصـولات منسوب صدورها إلى الشركات العاملة بالموانئ واختلاس مبلغها البالغ 71 مليون دينار (55 ألف دولار)، ويمثل الغرامات التأخيرية الناتجة عن شركة كرين لاند في تسليم المواد المتعاقد عليها إلى شركة نفط البصرة".

يشار إلى أن باسل البجاري هو زوج رئيسة لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي، زهرة البجاري.

ويأتي الحكم في وقت تسعى فيه حكومة محمد شياع السوداني إلى تفعيل دور هيئة النزاهة ودعمها بهدف الحد من الفساد المالي والإداري في البلاد.