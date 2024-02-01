العراق.. انقسام شيعي متصاعد بشأن حكومتي البصرة و كربلاء

تفاقم الصراع بين الأطراف السياسية الشيعية في العراق، من أجل الاستحواذ على الحكومتين المحليتين في البصرة وكربلاء.

ودفع ذلك إلى تأجيل عقد أولى الجلسات في مجلسي المحافظتين العراقيتين للأسبوع المقبل، بسبب عدم الاتفاق على تقاسم وتوزيع المناصب بين الأطراف المتصارعة.

وجاء هذا الصراع، بسبب فقدان الإطار التنسيقي، الأغلبية بعدد أعضاء مجلسي البصرة وكربلاء عكس باقي محافظات الوسط والجنوب؛ إذ حصلت كتلة "تصميم" برئاسة محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني على 12 مقعدا من أصل 23 مقعدا، فيما حصلت كتلة "إبداع كربلاء" برئاسة المحافظ الحالي نصيف الخطابي على 7 مقاعد في مجلس كربلاء من أصل 13 مقعدا.

وقال القيادي في "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي لـ"إرم نيوز"، إن "قوى الإطار توصلت لاتفاق على تشكيل الحكومات المحلية وفق مبدأ المشاركة في محافظات الوسط والجنوب، لكن حكومتي البصرة وكربلاء لم تحسما بعد؛ لوجود خلافات مع الكتل الأخرى الفائزة".

وبيّن الهلالي، أن "الإطار التنسيقي اتفق على تغيير جميع المحافظين، بمن في ذلك الفائزون والحاصلون على أعلى الأصوات، فنحن مع تجديد الدماء، خاصة أن المحافظين الحاليين سواء في البصرة وكربلاء مضى على بقائهم بهذا المنصب سنوات طويلة وهذا يدعو لتغييرهم".

وأضاف: "كتلة محافظ البصرة وكتلة محافظ كربلاء، تصران على إعادة المحافظين لمناصبهما، ما دفع لتأجيل عقد أول جلسة لمجلسي البصرة وكربلاء إلى الأسبوع المقبل بهدف الوصول إلى تفاهم واتفاق على تشكيل الحكومة، والحوارات حتى الساعة متواصلة ومستمرة بين اللجان التفاوضية المختصة، دون أي اتفاق مع استمرار الخلافات".