العراق.. محادثات إنهاء التحالف قد تستمر لما بعد الانتخابات الأمريكية‎

قال مسؤول كبير في الحكومة العراقية، إن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء وجود التحالف الدولي العسكري الذي تقوده واشنطن في البلاد، قد تستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبدأت واشنطن وبغداد في يناير/ كانون الثاني، محادثات لإعادة تقييم وجود التحالف في العراق، وتشكَل التحالف في 2014 للمساعدة بقتال تنظيم داعش بعدما سيطر على مناطق شاسعة من البلاد.

وجاء القرار بعد هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية وفصائل شيعية مسلحة وسط صراع إقليمي مرتبط بالحرب الإسرائيلية في غزة، وتلك الهجمات متوقفة منذ أكثر من شهر الآن لإتاحة فرصة للمفاوضات.

وتحاول الحكومة في بغداد بدعم من أحزاب شيعية وفصائل مسلحة منع العراق من أن يصبح مرة أخرى ساحة قتال للقوى الأجنبية.وبغداد حليف نادر لكل من طهران وواشنطن.

وينظر سياسيون إلى المحادثات الفنية التي تجري عبر لجنة عسكرية مشتركة على أنها وسيلة لكسب الوقت في ظل تباين وجهات النظر بخصوص كيفية تطور العلاقة العسكرية بين البلدين.

وتطالب فصائل مسلحة شيعية بالانسحاب الفوري للقوات الأمريكية، بينما تخشى فصائل شيعية أكثر اعتدالاً وأحزاب سنية وكردية أن يؤدي رحيل القوات إلى فراغ في السلطة.

وتقول واشنطن إن مهمة التحالف تحتاج إلى إعادة تقييم في ضوء هزيمة تنظيم داعش في العراق 2017، لكنها لا ترى ضرورة في أن تشمل المحادثات مسألة انسحاب المستشارين العسكريين الأمريكيين من البلاد.