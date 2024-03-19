غزي يروي تفاصيل الحصار الإسرائيلي لمئات العائلات في محيط "الشفاء"

روى شاب فلسطيني من سكان مدينة غزة، تفاصيل حصار الجيش الإسرائيلي لمئات العائلات في محيط مجمع الشفاء الطبي، غربي المدينة، وذلك بعد أن أعاد الجيش اقتحامه مجدداً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بدء عملية عسكرية مباغتة في مجمع الشفاء ومحيطه.

وقال الفلسطيني جلال أبو السعيد لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش الإسرائيلي وصل بشكل مفاجئ فجر الإثنين لمحيط مجمع الشفاء وفرض حصاراً مطبقاً عليه".

ولفت إلى أن الآليات الإسرائيلية تتمركز في الوقت الحالي داخل المجمع وعلى امتداد شارعي الوحدة وعمر المختار المحيطين به.

وأوضح أبو السعيد، أنه "عقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعمليته العسكرية، فرض حصاراً مشدداً على المنازل السكنية المحيطة بالمجمع الطبي، واعتقل عشرات النازحين والسكان".

وأضاف: "العملية العسكرية الإسرائيلية كانت مصحوبة بقصف مكثف وعنيف لمنازل المواطنين والمحال التجارية، والكثير من البيوت هدمت فوق رؤوس سكانيها، الذين عادوا إليها بعد حالة الهدوء التي شهدها محيط الشفاء".