تفاصيل جديدة عن ترسانة الأسلحة "الغامضة" لميليشيا الحوثي

وقال إن "الغواصة المسيرة، وهي مركبة غاطسة تحت الماء، تظهر قدرة الحوثيين المتقدمة وإستراتيجيتهم المتغيرة"، ووفق مولوري، فإن اكتشاف وتدمير المركبات البحرية المسيرة "أكثر صعوبة" من اكتشاف الطائرات المسيرات والصواريخ المضادة للسفن.

وأكد أنه "من غير المحتمل أن يكون الحوثيون قادرين على تصنيع هذه الأسلحة بمفردهم، ومن المحتمل أن تكون قادمة من إيران".

وأشار إلى أن أنظمة الأسلحة المسيرة هذه "تشكل تهديدًا خطيرًا لأنها يمكن أن تطغى على دفاعات السفن من خلال هجوم من أبعاد متعددة يسمى بـ(هجوم السرب)".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الأحد الماضي، استهدافها سفينتين مسيرتين غير مأهولتين، ضمن الأهداف العسكرية التي دمرتها مقاتلاتها، تابعتين لميليشيا الحوثي في اليمن.

وأشارت إلى أنه للمرة الأولى، استخدمت ميليشيا الحوثيين غواصات حربية.

وحول ترسانة الأسلحة التي تمتلكها ميليشيا الحوثي، قال كبير محللي الشرق الأوسط لدى مجموعة "نافانتي" الاستشارية الأمريكية، محمد الباشا، إن إيران ووكلاءها في المنطقة لديهم "سجل طويل من تطوير تقنيات حربية غير تقليدية".