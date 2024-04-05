"خطأ جسيم".. بن غفير ينتقد الجيش بسبب إقالة ضابطين إسرائيليين
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرار الجيش الإسرائيلي إقالة ضابطين على خلفية الغارة التي أدت إلى مقتل 7 من موظفي الإغاثة.
ووصف بن غفير ذلك الإجراء بأنه "خطأ جسيم يقدم صورة للضعف".
وكتب بن غفير عبر حسابه في "إكس" أن "قرار الإقالة يعد نوعاً من التخلي عن الجنود في خضم الحرب".
وقال الوزير الإسرائيلي، وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد: "حتى لو كانت هناك أخطاء في تحديد الهوية، فيجب أن يتم دعم الجنود في الحرب، وليس تقديمهم للمحاكمة في محكمة ميدانية".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق نتيجة تحقيق داخلي أظهرت أن هناك "أخطاء جسيمة" أدت إلى قتل 7 عاملين إنسانيين في قطاع غزة، وخلص إلى قرار بإقالة ضابطين.
وقتل مساء الإثنين، 7 موظفين إغاثة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الأمريكية؛ إثر ضربة جوية إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الضربة الإسرائيلية استهدفت سيارة مصفحة تابعة للفريق الإغاثي في دير البلح وسط قطاع غزة.