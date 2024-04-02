البيت الأبيض "غاضب" بعد مقتل موظفي "المطبخ العالمي" في غزة

عبر البيت الأبيض مساء الثلاثاء، عن "غضبه" إزاء ضربة إسرائيلية في غزة قُتل فيها عمّال إغاثة يعملون في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الأمريكية.

وقال البيت الأبيض إن الغضب العالمي حيال ضربة "ورلد سنترال كيتشن" يمكن وصفه بأنه إدانة، مشيرا إلى أن أحد العاملين لدى المطبخ الدولي الذين قتلوا في الضربة كان مواطنا أمريكيا مزدوج الجنسية.

وأضاف أن إسرائيل ملزمة بحماية موظفي الإغاثة في غزة، متابعًا أنه لا يوجد دليل على أن إسرائيل قصفت موظفي الإغاثة عمدًا.

وقتل مساء الإثنين، 7 موظفين إغاثة على الأقل من المنظمة الأمريكية الخيرية، إثر ضربة جوية إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة إن الضربة الإسرائيلية استهدفت سيارة مصفحة تابعة للفريق الإغاثي الأجنبي في دير البلح وسط قطاع غزة.