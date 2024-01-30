بعد مقتل أمريكيين.. الصين تحذر من دوامة "انتقام" بالشرق الأوسط

حذّرت الصين، اليوم الثلاثاء، من "دوامة انتقام" في الشرق الأوسط بعدما توعّدت الولايات المتحدة بالرد على هجوم بطائرة مسيّرة أدّى إلى قاعدة عسكرية أمريكية تعرف بـ"البرج 22"، واتّهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره.

وهذه المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أميركيون في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة، قبل نحو أربعة أشهر.

وأثار الهجوم مخاوف من تصعيد إضافي في النزاع.

وشددت إيران على أن لا علاقة لها بالهجوم، ونفت الاتهامات الأمريكية لها بدعم الفصائل التي تقف وراء هجوم الأحد على قاعدة حدودية في شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية.

وأفادت بكين الثلاثاء بأنها "أخذت علما بالتقارير عن سقوط ضحايا جراء الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية".

وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين "أخذنا علما أيضا بأن إيران أعلنت أن لا علاقة لها بالهجوم".

وأضاف "نأمل بأن تبقى جميع الأطراف المعنية هادئة وتحافظ على ضبط النفس... لتجنّب السقوط في دوامة انتقام وتجنّب مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي".

وتابع أن "الوضع في الشرق الأوسط حاليا معقّد وحساس للغاية".