السودان.. احتدام المعارك قرب مدينة سنار

أكد شهود عيان، أن المعارك العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما تزال محتدمة في مواقع قريبة من مدينة سنار، جنوب شرقي السودان.

وقال الشهود لـ"إرم نيوز"، إن المعارك مستمرة منذ ثلاثة أيام من جهتي الشرق والغرب لمدينة سنار، مشيرين إلى تقدم قوات الدعم السريع عبر الجهتين؛ إذ سيطرت على الطريق الرابط بين مدينتي "سنار - ربك" غربًا، فيما باتت على بعد نحو خمسة كيلومترات من سنار شرقًا عند جسر حيوي يسمى "دوبا".

وأشار الشهود إلى أن منطقة "جبل موية" شهدت يوم الجمعة معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بينما قصف الطيران الحربي التابع للجيش عددًا من المواقع قرب سنجة وشرق الدندر بالتزامن مع تقدم الدعم السريع باتجاه تلك المناطق.