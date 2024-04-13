السودان.. احتدام المعارك قرب مدينة سنار
أكد شهود عيان، أن المعارك العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما تزال محتدمة في مواقع قريبة من مدينة سنار، جنوب شرقي السودان.
وقال الشهود لـ"إرم نيوز"، إن المعارك مستمرة منذ ثلاثة أيام من جهتي الشرق والغرب لمدينة سنار، مشيرين إلى تقدم قوات الدعم السريع عبر الجهتين؛ إذ سيطرت على الطريق الرابط بين مدينتي "سنار - ربك" غربًا، فيما باتت على بعد نحو خمسة كيلومترات من سنار شرقًا عند جسر حيوي يسمى "دوبا".
وأشار الشهود إلى أن منطقة "جبل موية" شهدت يوم الجمعة معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بينما قصف الطيران الحربي التابع للجيش عددًا من المواقع قرب سنجة وشرق الدندر بالتزامن مع تقدم الدعم السريع باتجاه تلك المناطق.
إلى ذلك، نشرت حسابات مرتبطة بقوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقاطع فيديو لقواتها، وقالت إنها سيطرت على مطار حربي في منطقة الذاكرين قرب مدينة "المناقل" الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.
ومنذ الأسبوع الماضي اندلعت معارك الكرّ والفرّ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد محاولة الجيش التقدم باتجاه ولاية الجزيرة لاستعادتها من قبضة قوات الدعم السريع، وعوضًا عن ذلك انتقلت المعارك إلى مواقع سيطرة الجيش في "سنار والقضارف والمناقل" بحسب متابعات "إرم نيوز".
واليوم تُكمل الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامها اليوم، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين؛ إذ أسفر الصراع عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص، وتشريد نحو ثمانية ملايين شخص، موزعين بين النزوح الداخلي، واللجوء إلى دول الجوار.