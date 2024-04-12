مناشدات لتحرك عربي ودولي ينقذ السودان من خطر التقسيم الإيراني

تعالت الأصوات والمناشدات، مؤخراً، في السودان؛ للمطالبة بضرورة وجود تحرك عربي ودولي للتدخل الحاسم من أجل منع إيران من تمزيق وتقسيم البلاد.

يتزامن ذلك مع مستجدات يشهدها السودان، اعتبرها مراقبون "تطورات خطيرة"، تتمثل في التدخل الإيراني التسليحي في الحرب الدائرة هناك عبر تزويد الجيش السوداني بالطائرات المسيّرة.

ورأى مراقبون أن ذلك التدخل الإيراني يعجّل بتمزيق السودان أكثر مما هو ممزق، ويهدد الأمن القومي العربي، في حالة ترك جزء أصيل من العالم العربي ساحة تنفذ فيها طهران مخططاتها التوسعية وورقة ضغط على المجتمع الدولي.

وأكد ساسة ونشطاء وقوى مدنية سودانية عبر "إرم نيوز"، مناشدات ومطالبات للمجتمع الدولي والعربي بضرورة وقف هذه الحرب، لاسيما مع هذا التطور الخطير في ظل تحويل السودان إلى ساحة تصارع بين القوى الخارجية.