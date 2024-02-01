حراك دولي مكثف لحل معضلة إدارة غزة بعد الحرب

تشهد المنطقة حراكاً دولياً متصاعداً وواسع النطاق من أجل التوصل إلى حل لمعضلة "مرحلة ما بعد الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتتمثل تلك المعضلة، بحسب مراقبين، في الجهة التي ستدير قطاع غزة، في ظل إعلان إسرائيل عدم نيتها إدارة شؤون غزة المدنية، وتأكيدها في الوقت ذاته على أن حركة حماس لن تكون جزءاً من مستقبل الحكم في غزة.

ودفعت أزمة إدارة غزة بعد الحرب العديد من المسؤولين لزيارة الأراضي الفلسطينية، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

ويتبنى بلينكن وكاميرون وجهة نظر متقاربة ترى في السلطة الفلسطينية الطرف الأبرز لإدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

لكن حصول السلطة الفلسطينية على دعم وتأييد دول الغرب في أن تكون جزءاً من مستقبل الحكم في غزة، مرهون بإجرائها إصلاحات واسعة النطاق تطالب بها واشنطن.

تحرك أمريكي وبريطاني

وكشف موقع "والا" العبري عن مطالبة بلينكن، وزارة الخارجية بدراسة إمكانية الاعتراف الأمريكي والدولي بدولة فلسطين في اليوم التالي للحرب في غزة.

وبحسب الموقع فإنه "لعقود من الزمن، كانت سياسة الولايات المتحدة هي معارضة الاعتراف بفلسطين كدولة، والتأكيد أن الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وقال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين، بحسب الموقع، إن "الحرب في غزة والجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي فتحت الطريق أمام إعادة النظر داخل الإدارة الأمريكية في العديد من النماذج القديمة في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".