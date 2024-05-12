الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أنه دمر أربع طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان اطلعت عليه "الأناضول"، إن "الحوثيين أطلقوا مساء الجمعة بتوقيت صنعاء، طائرة مسيرة فوق خليج عدن، وتم الاشتباك معها بنجاح من قبل قوات التحالف (تحالف الازدهار بقيادة واشنطن)".
وفي السياق، أفاد البيان بأن" قوات القيادة المركزية الأمريكية، نجحت، فجر أمس السبت، بتوقيت صنعاء، في تدمير ثلاث طائرات دون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".
وحول الحادثتين، أوضح البيان أنه" لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية، أو التحالف، أو السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن".
واعتبر البيان، أن "هذه الطائرات دون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وشدد على أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
ولم يصدر تعليق فوري من قبل ميليشيا الحوثيين بشأن البيان.
وفي 3 مايو /أيار الجاري أعلنت ميليشيا الحوثي، بدء تنفيذ مرحلة رابعة من التصعيد، على خلفية "التحضير الجاد لإسرائيل، لتنفيذ عملية عسكرية ضد مدينة رفح جنوبي القطاع الفلسطيني.