ليبيا.. "أزمة الدولار" تخلط أوراق المشهد السياسي

ألقت تداعيات "أزمة الدولار" في ليبيا بظلالها على تعقيدات المشهد السياسي الذي يراوح مكانه في البلاد.

يأتي ذلك بعد رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، قرار رئيس البرلمان عقيلة صالح القاضي بفرض ضريبة على سعر الدولار في خضم تهاوي الدينار الليبي.

وتوقع محللون أن تلقي "أزمة الدولار" بتداعيات خطيرة على صعيد المشهد السياسي، خاصة بعد نهاية التحالف الذي كان يجمع الدبيبة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي سبق أن انتقد سياسة الإنفاق التي يقوم بها الدبيبة.

وقال الخبير الاقتصادي، علي الشريف، إن "أزمة الدولار ستعقد بكل تأكيد الملف السياسي خاصة أنها تعكس تحالفا بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي من أجل إسقاط عبد الحميد الدبيبة من رئاسة الوزراء".

وأضاف الشريف لـ "إرم نيوز" أنه "للأسف يبدو أنه ليس هناك تراجع في قرار فرض الضريبة على الدولار، وهو قرار بدأت آثاره تظهر بداية من تذاكر الطيران ثم تشمل كل السلع".