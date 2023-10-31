بعد دعوة عقيلة صالح لحكومة ليبية واحدة.. تركيا تجدد دعمها للدبيبة

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، دعمها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد يوم واحد من دعوة رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح إلى تشكيل حكومة جديدة.

وقال رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، إن "أنقرة تقف إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا، وستواصل دعمها البلاد من أجل حل مشكلاتها في أقرب وقت، واستعادتها مكانتها اللائقة في المجتمع الدولي".

وفي تصريحات أدلى بها على هامش اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في العاصمة التركية أنقرة، أوضح قورتولموش أن "تركيا تراقب من كثب المشكلات التي تشهدها ليبيا في السنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى أنه "في هذا السياق، نتمنى استمرار الوجود القوي للحكومة في طرابلس، وأن تجتمع ليبيا في نهاية المطاف تحت سقف واحد".