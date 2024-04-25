"خطير ومتهور".. أمريكا تنتقد إضفاء الشرعية على مستوطنات في الضفة الغربية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن السعي لإضفاء الشرعية على مواقع استيطانية في الضفة الغربية أمر "خطير ومتهور"، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يريد البدء في عملية لإضفاء الشرعية على 68 موقعًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "واحدة من أكبر التوسعات" لحركة الاستيطان منذ عقود.

ونقلت "رويترز" عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، قوله خلال إفادته الصحفية اليومية، إن "هذه التقارير حول توجيهات لدعم المواقع الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، نعتقد أنها خطيرة ومتهورة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعترض على المستوطنات، وتعتقد أنها تنتهك القانون الدولي.