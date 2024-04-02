تصاعد الخلافات بين قادة الجيش السوداني

وجدد العطا، لدى مخاطبته حضورا في مأدبة إفطار رمضاني، في ولاية الخرطوم، دعوته بـ" عدم السماع لأي أقوال سلبية عن المقاومة الشعبية" على حد تعبيره.

وأردف: “إنها كلمات تذروها الرياح”، في إشارة اعتبرها مراقبون ذات صلة بحديث "كباشي" بشأن التسليح العشوائي للمواطنين.

وطالب العطا بالعودة إلى دستور 2005، معلناً عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة الانتقالية عقب سقوط نظام الرئيس عمر البشير.